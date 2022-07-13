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السيد: سجّلوا المعادلة الجديدة، “كاريش” وما بعد “كاريش” وما بعد ما بعد “كاريش”، ونحن نتابع كل الحقول والآبار والمنصات على امتداد الحدود الفلسطينية، إذا أردتم لهذا البلد أن يُمنع من استخراج حقوقه لاستنقاذ نفسه، فلن يستطيع أحد أن يستخرج النفط
الأربعاء 13 تموز 2022

السيد: سجّلوا المعادلة الجديدة، “كاريش” وما بعد “كاريش” وما بعد ما بعد “كاريش”، ونحن نتابع كل الحقول والآبار والمنصات على امتداد الحدود الفلسطينية، إذا أردتم لهذا البلد أن يُمنع من استخراج حقوقه لاستنقاذ نفسه، فلن يستطيع أحد أن يستخرج النفط

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