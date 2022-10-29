السيد: عندما علم اللبنانيون دولة ومقاومة أن السفينة اليونانية قدمت ما بين 3 إلى 5 شهر 6 2022 واستناداً إلى الموقف الرسمي للرؤساء الثلاثة اتخذت المقاومة موقفاً مفاجئاً للعدو بانها لن تسمح باستخراج العدو من حقل كاريش ما لم يستجيب للمطالب الرسمية
السيد: عندما علم اللبنانيون دولة ومقاومة أن السفينة اليونانية قدمت ما بين 3 إلى 5 شهر 6 2022 واستناداً إلى الموقف الرسمي للرؤساء الثلاثة اتخذت المقاومة موقفاً مفاجئاً للعدو بانها لن تسمح باستخراج العدو من حقل كاريش ما لم يستجيب للمطالب الرسمية
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