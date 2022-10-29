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السيد: عندما علم اللبنانيون دولة ومقاومة أن السفينة اليونانية قدمت ما بين 3 إلى 5 شهر 6 2022 واستناداً إلى الموقف الرسمي للرؤساء الثلاثة اتخذت المقاومة موقفاً مفاجئاً للعدو بانها لن تسمح باستخراج العدو من حقل كاريش ما لم يستجيب للمطالب الرسمية
السبت 29 تشرين الأول 2022

السيد: عندما علم اللبنانيون دولة ومقاومة أن السفينة اليونانية قدمت ما بين 3 إلى 5 شهر 6 2022 واستناداً إلى الموقف الرسمي للرؤساء الثلاثة اتخذت المقاومة موقفاً مفاجئاً للعدو بانها لن تسمح باستخراج العدو من حقل كاريش ما لم يستجيب للمطالب الرسمية

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