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السيد: كدنا أن نصل إلى فم الحرب قبل التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية
السبت 29 تشرين الأول 2022

السيد: كدنا أن نصل إلى فم الحرب قبل التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية

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