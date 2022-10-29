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السيد: لم يحدث في أي مرة من المرات أن قلنا إن هذه مطالب المقاومة بل إن هذه مطالب الدولة اللبنانية
السبت 29 تشرين الأول 2022

السيد: لم يحدث في أي مرة من المرات أن قلنا إن هذه مطالب المقاومة بل إن هذه مطالب الدولة اللبنانية

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