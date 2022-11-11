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السيد: يجب ان تتحاور وتتناقش الكتل فيما بينها والرئيس نبيه بري قادر على القيام بهذا الدور
الجمعة 11 تشرين الثاني 2022

السيد: يجب ان تتحاور وتتناقش الكتل فيما بينها والرئيس نبيه بري قادر على القيام بهذا الدور

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