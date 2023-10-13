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الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل ارتكبت كل مجازرها بإشراف دولي وجاء طوفان الأقصى ليقول لا
الجمعة 13 تشرين الأول 2023

الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل ارتكبت كل مجازرها بإشراف دولي وجاء طوفان الأقصى ليقول لا

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