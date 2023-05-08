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الصايغ للـOTV: اعتقد انه في حزيران سيكون هناك رئيس للبنان وسيكون توافقيا
الإثنين 08 أيار 2023

الصايغ للـOTV: اعتقد انه في حزيران سيكون هناك رئيس للبنان وسيكون توافقيا

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