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الصحة العالمية: إصابات جدري القردة وصلت إلى 18 ألفا في 78 دولة￼￼
الأربعاء 27 تموز 2022

الصحة العالمية: إصابات جدري القردة وصلت إلى 18 ألفا في 78 دولة

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