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الصحة الفلسطينية: إرتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 15 قتيلا و140 مصاباً
السبت 06 آب 2022

الصحة الفلسطينية: إرتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 15 قتيلا و140 مصاباً

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