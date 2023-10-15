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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2670 والجرحى إلى 9600
الأحد 15 تشرين الأول 2023

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2670 والجرحى إلى 9600

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