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الصحة الفلسطينية: مقتل 3648 طفلا و2290 امرأة وأكثر من 22 ألف إصابة في قطاع غزة
الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023

الصحة الفلسطينية: مقتل 3648 طفلا و2290 امرأة وأكثر من 22 ألف إصابة في قطاع غزة

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