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الصحة في غزة: ارتفاع عدد القتلى إلى 13300 من بينهم أكثر من 5600 طفل منذ بدء الحرب
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

الصحة في غزة: ارتفاع عدد القتلى إلى 13300 من بينهم أكثر من 5600 طفل منذ بدء الحرب

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