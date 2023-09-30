الصندوق الائتماني يلّي طارحينه وكتبنا مسوّدة قانونه، هدفه يوفّر الإمكانات المالية والإدارية للبنى التحتية وللمشاريع الكبرى، متل سكّة الحديد من بيروت لزحلة وصولاً للشام وبغداد وعمّان، ومن ضمن نفقها، بيمرّ خط انابيب للغاز وللمياه، وبموازاته بيمرّ الطريق الدولي لزحلة حتّى تكون الرابط بين المتوسط والعمق العربي
الصندوق الائتماني يلّي طارحينه وكتبنا مسوّدة قانونه، هدفه يوفّر الإمكانات المالية والإدارية للبنى التحتية وللمشاريع الكبرى، متل سكّة الحديد من بيروت لزحلة وصولاً للشام وبغداد وعمّان، ومن ضمن نفقها، بيمرّ خط انابيب للغاز وللمياه، وبموازاته بيمرّ الطريق الدولي لزحلة حتّى تكون الرابط بين المتوسط والعمق العربي
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