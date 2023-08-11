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الطرقات ستبقى مقفلة في الكحالة حى الساعة الثامنة مساء قبل أن تُعيد القوى الأمنية فتحها
الجمعة 11 آب 2023

الطرقات ستبقى مقفلة في الكحالة حى الساعة الثامنة مساء قبل أن تُعيد القوى الأمنية فتحها

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