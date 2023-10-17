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الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض فوق مناطق القطاع الشرقي من جنوب لبنان
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023

الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض فوق مناطق القطاع الشرقي من جنوب لبنان

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