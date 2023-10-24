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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة على منطقة قطمون خراج بلدة رميش لجهة موقع هرمون
الثلاثاء 24 تشرين الأول 2023

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة على منطقة قطمون خراج بلدة رميش لجهة موقع هرمون

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