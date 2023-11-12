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الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارة جوية قرب الطريق القديم بين بلدة القليعة ومنطقة المحمودية
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارة جوية قرب الطريق القديم بين بلدة القليعة ومنطقة المحمودية

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