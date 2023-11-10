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العدو يقصف منطقة كروم المراح في ميس الجبل بالقذائف الفوسفورية الحارقة ومنظقة اللبونة
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

العدو يقصف منطقة كروم المراح في ميس الجبل بالقذائف الفوسفورية الحارقة ومنظقة اللبونة

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