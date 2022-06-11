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العربية: مقتل 5 أشخاص بتحطم المروحية في إيطاليا
السبت 11 حزيران 2022

العربية: مقتل 5 أشخاص بتحطم المروحية في إيطاليا

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