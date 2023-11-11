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العربية: مقتل 5 جنود إسرائيليين في الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة
السبت 11 تشرين الثاني 2023

العربية: مقتل 5 جنود إسرائيليين في الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة

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