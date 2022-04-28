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الغاء الجلسة العامة لطرح الثقة بوزير الخارجية لعدم اكتمال النصاب وقد حضر ٥٣ نائبا
الخميس 28 نيسان 2022

الغاء الجلسة العامة لطرح الثقة بوزير الخارجية لعدم اكتمال النصاب وقد حضر ٥٣ نائبا

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