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الفاتيكان: وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر
السبت 31 كانون الأول 2022

الفاتيكان: وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر

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