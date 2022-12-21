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القرم للـOTV: ليس على علمي ان هناك جلسة قريبة لمجلس الوزراء الا وقت الضرورة وعندها لكل حادث حديث
الأربعاء 21 كانون الأول 2022

القرم للـOTV: ليس على علمي ان هناك جلسة قريبة لمجلس الوزراء الا وقت الضرورة وعندها لكل حادث حديث

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