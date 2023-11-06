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“القسام”: اشتباكات مباشرة مع قوات العدو وخسائر محققة وتدمير 27 آلية خلال ال 48 ساعة الاخيرة
الإثنين 06 تشرين الثاني 2023

“القسام”: اشتباكات مباشرة مع قوات العدو وخسائر محققة وتدمير 27 آلية خلال ال 48 ساعة الاخيرة

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