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القصف الاسرائيلي يستهدف اطراف ميس الجبل
الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023

القصف الاسرائيلي يستهدف اطراف ميس الجبل

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