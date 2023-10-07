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القناة 12 العبرية: حماس أسرت نحو 35 إسرائيليا
السبت 07 تشرين الأول 2023

القناة 12 العبرية: حماس أسرت نحو 35 إسرائيليا

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