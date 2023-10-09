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القناة 12: ثلاث إصابات لجنود اسرائيليين في اشتباكات على الحدود مع لبنان #طوفان_الأقصى
الإثنين 09 تشرين الأول 2023

القناة 12: ثلاث إصابات لجنود اسرائيليين في اشتباكات على الحدود مع لبنان #طوفان_الأقصى

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