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القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: مهتمون بصفقة واسعة بشأن الرهائن ومستعدون لدفع الثمن
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: مهتمون بصفقة واسعة بشأن الرهائن ومستعدون لدفع الثمن

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