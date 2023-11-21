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الكرملين: بوتين سيناقش اليوم مع قادة بريكس الوضع في قطاع غزة
الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023

الكرملين: بوتين سيناقش اليوم مع قادة بريكس الوضع في قطاع غزة

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