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الكرملين: بوتين يحذر من تحوّل النزاع بين إسرائيل وحماس إلى “حرب إقليمية”
الإثنين 16 تشرين الأول 2023

الكرملين: بوتين يحذر من تحوّل النزاع بين إسرائيل وحماس إلى “حرب إقليمية”

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