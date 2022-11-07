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الكرملين: روسيا منفتحة دائما على المفاوضات وكييف ترفض شروط السلام
الإثنين 07 تشرين الثاني 2022

الكرملين: روسيا منفتحة دائما على المفاوضات وكييف ترفض شروط السلام

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