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الكرملين يقول إنه لن يصدر مرسوما بإنهاء التعبئة العسكرية
الثلاثاء 01 تشرين الثاني 2022

الكرملين يقول إنه لن يصدر مرسوما بإنهاء التعبئة العسكرية

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