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الكنيسة القبطية في مصر: 41 ضحية في حريق كنيسة أبو سيفين
الأحد 14 آب 2022

الكنيسة القبطية في مصر: 41 ضحية في حريق كنيسة أبو سيفين

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