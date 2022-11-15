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اللجان المشتركة تتابع درس مشروع الكابيتال كونترول
الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022

تعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة في هذه الاثناء، لمتابعة درس مشروع الكابيتال كونترول.

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