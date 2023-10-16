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المبنى المنهار في المنصورية مؤلف من 5 طوابق وواحد تحت الأرض وقد بقي منه 3 فقط
الإثنين 16 تشرين الأول 2023

المبنى المنهار في المنصورية مؤلف من 5 طوابق وواحد تحت الأرض وقد بقي منه 3 فقط

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