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المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: غزة بحاجة إلى مساعدات كبيرة تتجاوز قدرتنا
الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023

المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: غزة بحاجة إلى مساعدات كبيرة تتجاوز قدرتنا

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