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المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وهذه مطالب فرنسا
الخميس 19 تشرين الأول 2023

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وهذه مطالب فرنسا

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