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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ألقينا ملايين المنشورات لحث سكان شمال غزة على التوجه جنوبا
الأحد 05 تشرين الثاني 2023

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ألقينا ملايين المنشورات لحث سكان شمال غزة على التوجه جنوبا

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