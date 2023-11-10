موقع البرامج
نشرات الأخبار
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: النظام السوري يتحمل مسؤولية كل عمل ينطلق من أرضه
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: النظام السوري يتحمل مسؤولية كل عمل ينطلق من أرضه

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com