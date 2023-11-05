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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رصدنا منصة صواريخ على بعد 75 متراً من المستشفى الإندونيسي في غزة
الأحد 05 تشرين الثاني 2023

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رصدنا منصة صواريخ على بعد 75 متراً من المستشفى الإندونيسي في غزة

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