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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عقب دوي صفارات الإنذار شمال الجولان تم رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان
الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عقب دوي صفارات الإنذار شمال الجولان تم رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان

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