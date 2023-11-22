موقع البرامج
نشرات الأخبار
المتحدث باسم الجيش الإسرا_ئيلي: أمامنا حر_ب طويلة لتفكيك قدرات حم_اس وإعادة جميع المحتجزين
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

المتحدث باسم الجيش الإسرا_ئيلي: أمامنا حر_ب طويلة لتفكيك قدرات حم_اس وإعادة جميع المحتجزين

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com