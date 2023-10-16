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المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: تعرّض قواتنا لعملية إطلاق نار عند الحدود مع لبنان
الإثنين 16 تشرين الأول 2023

المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: تعرّض قواتنا لعملية إطلاق نار عند الحدود مع لبنان

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