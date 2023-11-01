موقع البرامج
نشرات الأخبار
المتحدث باسم جيش الاحتلال: خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة، وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا
الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال: خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة، وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com