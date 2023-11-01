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المتحدث باسم رئيس الوزراء العدو: وصول زوارق صواريخ إسرائيلية إلى البحر الأحمر
الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023

المتحدث باسم رئيس الوزراء العدو: وصول زوارق صواريخ إسرائيلية إلى البحر الأحمر

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