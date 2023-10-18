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المحتجّون تمكّنوا من إزاحة الفواصل الحديديّة مما أدى الى تصعيد التوتر في محيط السفارة الأميركية
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023

المحتجّون تمكّنوا من إزاحة الفواصل الحديديّة مما أدى الى تصعيد التوتر في محيط السفارة الأميركية

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