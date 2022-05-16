المخابز والأفران تحذّر: أزمة الرغيف إلى تفاقم خلال يومين

أشار اتحاد نقابات المخابز والافران إلى أن “قطاع الافران يمرّ بأزمة نقص حادة في مادة الطحين منذ اسبوعين ولم يتحرك الاتحاد حرصا منه على تمرير العملية الانتخابية من دون ازمة وتجنّباً لاتهامه بإحداث بلبلة في قطاع الرغيف في الظروف الراهنة. اما وبعد انتهاء الانتخابات بات من الضروري ان رفع الصوت للمطالبة بتأمين حاجة الافران والمخابز من الطحين بعد ان شارفت كمياته لديها على الاتتهاء في مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام، علماً ان حجم الانتاج في الافران التي لديها الطحين لا يتعدى الخمسين في المئة”.
وسأل في بيان “جميع المسؤولين المعنيين عن الآلية المعتمدة في الموافقة على فواتير استيراد القمح المقدمة من المطاحن بحيث تتم الموافقة استنسابيا وقد تكون مناطقية، خصوصا وان مطاحن عديدة لديها مخزون من القمح بالامانة لم يتم تسديد ثمنه وفق الالية المعتمدة في الدعم وهذه المطاحن بلغ عددها 7 هي من المطاحن الاساسية في تأمين الطحين للخبز العربي وهي: الشهباء، البركة، الحديثة، البقاع، الدورة، الشرق الاوسط والجنوب الكبرى التي تغذي منطقة الجنوب والضاحية الجنوبية وقسما من بيروت”.
وأكّد الاتحاد على “تنسيق تام وشامل مع وزير الاقتصاد والتجارة الذي لا يألو جهدا في الموافقة على عمليات استيراد القمح بسرعة، ولكننا نستغرب لماذا لم يطرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة الاخيرة مما يثير لدينا الشكوك ان هناك “قطبة مخفية” ولصالح من؟”.
وحذّر من “عدم معالجة هذا الموضوع اليوم قبل الغد لان الازمة واقعة وقد تتفاقم خلال اليومين المقبلين”.
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