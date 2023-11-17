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المدفعية الإسرائيلية تستهدف مناطق واسعة في جنوب لبنان بقذائف الفسفور الابيض المحرم دولياً.
الجمعة 17 تشرين الثاني 2023

المدفعية الإسرائيلية تستهدف مناطق واسعة في جنوب لبنان بقذائف الفسفور الابيض المحرم دولياً.

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