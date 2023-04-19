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المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية: 300 قتيل وأكثر من 2600 جريح منذ اندلاع الاشتباكات في السودان
الأربعاء 19 نيسان 2023

المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية: 300 قتيل وأكثر من 2600 جريح منذ اندلاع الاشتباكات في السودان

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