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المدير العام لوزارة الصحة في غزة: القوات الإسرائيلية استهدفت 40 نازحا أثناء خروجهم من مجمع الشفاء
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

المدير العام لوزارة الصحة في غزة: القوات الإسرائيلية استهدفت 40 نازحا أثناء خروجهم من مجمع الشفاء

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